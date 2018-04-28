Пилотов двух самолетов пытались ослепить в Подмосковье

Экипажи двух пассажирских самолетов, пролетавших над Московской областью, сообщили о попытке ослепить их зеленым лазером.

«Вчера в 23.06 и 23.35 в зоне ответственности московского зонального центра ГК ОрВД были получены сведения от двух экипажей воздушных судов об освещении лучом лазера зеленого цвета», – передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД) Николая Ивашова.

Ивашов рассказал, что самолет Gulfstream совершал перелет из Дубаи в Москву в аэропорт Внуково. Второй самолет авиакомпании «Глобус» летел из Домодедово в Норильск. «Первый самолет заходил на посадку, второй – вылетал», – уточнил он.

Оба самолета благополучно приземлились. О происшествии были уведомлены соответствующие органы.

В России с 2011 года введена уголовная ответственность за ослепление летчиков лазером. Но это не останавливает «лазерных хулиганов». В октябре 2015 года пилотов двух самолетов пытались ослепить лазером в Ростове-на-Дону. В сентябре 2014 года атаке подверглись пилоты пассажирского самолета в Анапе. В 2013 году хулиганы пытались ослепить пилотов в Нижнем Новгороде, поселке Горелово, в Пулково, Домодедово, Внуково, Шереметьево и других местах.