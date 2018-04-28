Оборонные предприятия Крыма решили передать в федеральную собственность

Значительная часть предприятий оборонно-промышленного комплекса Крыма (ОПК) будет передана в федеральную собственность, сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания Морской коллегии при правительстве России.

«Есть кураторы – вертикально интегрированные холдинги, которые закреплены за этими предприятиями», – приводит его слова ТАСС. При этом Аксенов не уточнил число предприятий, которые будут переданы в федеральную собственность. По его словам, предприятия крымского ОПК выполняют заказы для оборонной промышленности на более чем 20 млрд рублей.

В свою очередь губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что федерализация севастопольских предприятий – Севморзавода, который вошел в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), и Севастопольского авиапредприятия, которое интегрируется в холдинг «Вертолеты России», – вышла на финальную стадию. Также он упомянул ЦКБ «Черноморец» и сказал, что на повестке стоит вопрос интеграции 13-го судоремонтного завода в состав ОСК.

«Поручение по разработке программы загрузки [предприятий] до 2030 – 2035 года для нас крайне важно, потому что это позволяет нам задействовать не только отрасль судостроения и судоремонта, но и наши учебные заведения, которые готовят специалистов для этих отраслей, потому что это потянет за собой изменения и в других социальных отраслях», – сказал Овсянников.

Он напомнил, что развитие севастопольских предприятий судостроения и судоремонта является приоритетным для города.

Со своей стороны вице-премьер Дмитрий Рогозин, председательствовавший на заседании Морской коллегии, заявил, что на мощностях судостроительных предприятий Крыма возможно строить морскую технику для арктического шельфа. По его мнению, более широкое использование существующих производственных мощностей позволит нивелировать последствия санкционной политики стран Запада.

Рогозин отметил, что в настоящий момент в Крыму доходы идут в основном в период туристического сезона, и подчеркнул, что «не может Крым засыпать зимой». «Надо, чтобы Крым, Севастополь работали круглогодично, это должна быть бесперебойная экономическая жизнь, – подчеркнул вице-премьер. – А для того, чтобы она была именно такой, должна быть промышленность, которая никак не зависит от приезда-отъезда гостей».

В феврале газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Севастопольский морской завод – одно из уникальных советских предприятий, некогда принадлежавшее Петру Порошенко, – переходит в федеральную собственность.