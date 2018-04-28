СК закрыл дело предполагаемой сообщницы замдиректора ФСИН

Следственный комитет закрыл дело о даче взятки в отношении Марины Дюковой – предполагаемой сообщницы заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова.

«Следствие приняло решение уголовное преследование и уголовное дело в отношении Дюковой о даче взятки прекратить в связи с деятельным раскаянием», – сообщил знакомый с ситуацией источник.

Он пояснил также, что лицо, впервые привлекаемое к уголовной ответственности, может быть освобождено, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, что поспособствовало раскрытию и расследованию преступления, передает ТАСС.

Дюкову подозревали в даче взятки. По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов с другой своей сообщницей, Светланой Алексеевой, предложили Марине Дюковой участвовать в аукционах в электронной форме на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН.

Они пообещали заключить от имени ФСИН с подконтрольным ей ООО «Энергоресурс» госконтракты по завышенной стоимости, потребовав при этом передать им взятку в размере 10% от цены контракта.

В 2016 году Коршунов заключил госконтракты на поставку автомобильного топлива на 940 млн рублей (на 109 млн выше рыночной стоимости топлива).

В феврале 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить госконтракт на поставку сахарного песка, зная о недостоверности рыночной цены сахара в полученных от Дюковой коммерческих предложениях.

В итоге были заключены госконтракты на сумму более 402 млн рублей (на 50 млн выше рыночной стоимости продукции).

Напомним, в сентябре 2017 года был задержан замглавы ФИН Олега Коршунова по подозрению в должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Правоохранители нашли при обыске у Коршунова коллекцию часов и деньги в разной валюте на сумму в несколько миллионов рублей.

Сообщалось также, что Басманный суд отправил Олега Коршунова в СИЗО по подозрению в растрате по двум эпизодам. Сам Коршунов отказался признать вину. В апреле стало известно, что на Коршунова завели еще одно уголовное дело.

Кроме того, несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний были уволены и привлечены к ответственности после проверок управлений, которые курировал Коршунов.