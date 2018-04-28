Минск выступил за создание единого поставщика молока в Россию

Минск поддержал идею Москвы о создании единой компании, через которую будут осуществляться поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию, заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко.

«Ситуацию с официальными поставками (молока – прим.ВЗГЛЯД) мы обсудили в рамках недавних переговоров Минсельхоза России с белорусскими коллегами, на долю которых приходится более 70% импорта сухого молока. Договорились о единых подходах к формированию общего рынка молока, в том числе к согласованию балансов поставок молока и молочных продуктов», – передает РИА «Новости» слова Куценко.

Он рассказал также, что Беларусь поддержала российскую инициативу по использованию одной компании, через которую будут осуществляться все поставки из этой страны и которая будет следить за количеством и качеством поставляемой продукции.



Тем временем начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что аграрные ведомства двух стран продолжат диалог по вопросу создания единого поставщика молока в Россию.

Он отметил, что быстрого решения вопроса ожидать не стоит, так как функционирование такой структуры «не совсем укладывается в существующую законодательную базу».

Напомним, в пятницу Министерство сельского хозяйства России сообщило о будущем обсуждении с Белоруссией создания единой компании-трейдера молочной продукции.