Москва и Минск обсудят создание единой компании-трейдера молока

Министерство сельского хозяйства России сообщило о будущем обсуждении с Белоруссией создания единой компании-трейдера молочной продукции.

«В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», – говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

В пятницу глава Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко провел рабочую встречу с белорусскими партнерами. В режиме видео-конференции в совещании принял участие и начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза Белоруссии Алексей Богданов.

«Вместе с ростом благосостояния населения растут запросы к качеству продукции. Россия вышла на тот уровень потребления, когда вопрос качества начинает опережать вопрос цены. Нам необходимо восстановить доверие потребителя к рынку молочной продукции, только так мы сможем восстановить и спрос производителя молокоемких продуктов на сырое молоко», – приводит слова Куценко пресс-служба Минсельхоза.

В свою очередь, представитель белорусского министерства признал, что белорусская сторона разделяет эту озабоченность по поводу качества продукции, экспортируемой из республики. «Мы признаем наличие определенных проблем и готовы обеспечить контроль за качеством и объемами поставок», – отметил Богданов.

Напомним, на прошлой неделе в Минске оценили итоги переговоров с Россией о поставках молока.

Ранее председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что ограничения и запреты на поставки белорусского продовольствия в Россию якобы противоречат договоренностям и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).