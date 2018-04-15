Минск разглядел нарушение норм ЕАЭС в ограничениях поставок продовольствия в Россию

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко выразил мнение, что ограничения и запреты на поставки белорусского продовольствия в Россию якобы противоречат договоренностям и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По его словам, взаимоотношения России и Белоруссии «в торговле, особенно сельскохозяйственной продукцией, абсолютно не соответствуют тем нормам, которые заложены в договоре о Евразийском экономическом союзе», передает ТАСС.

Андрейченко сообщил, что эти вопросы стали «предметом обсуждения с председателем Госдумы Володиным, председателем Совета Федерации Матвиенко» в рамках состоявшейся на этой неделе Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

«Они полностью разделяют подходы о том, что это недопустимо», – заявил спикер нижней палаты парламента в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, Россельхознадзор с 10 апреля временно ограничил поставки свинины из Белоруссии в связи со случаями выявления генетического материала АЧС в мясной продукции, в российском ведомстве заподозрили Белоруссию в сокрытии вспышек АЧС.