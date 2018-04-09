Россельхознадзор ограничил поставки свинины из Белоруссии

Со вторника Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи со случаями выявления генетического материала АЧС в мясной продукции, сообщает ведомство.

«В связи с выявлением в восьми случаях генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года», – сообщается на сайте ведомства.

Ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины и свиных сырых мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или содержащей это мясо в своем составе. Также под ограничения попадает мясо диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых АЧС видов животных, не подвергнутых полной таксидермической обработке.

Также ограничивается поставка кормов и кормовых добавок для свиней.

Меры предприняты в связи с выявления в пробах готовой мясной продукции предприятия «Гомельский мясокомбинат» генома вируса АЧС. Речь идет о сосисках «Краковские» и колбасе вареной «Чесночная Смак».

«Указанные ограничения будут действовать до выяснения эпизоотической ситуации в республике Беларусь, проведения переговоров и осуществления регионализации ветеринарной службой республики Беларусь», – сообщили в ведомстве.

В начале апреля Россельхознадзор также предупредил о возможном введении запрета на ввоз картофеля с территории Белоруссии.