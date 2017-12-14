Россия пригрозила Белоруссии запретом на ввоз картофеля

В связи с выявлением поставок из Белоруссии картофеля египетского происхождения Россельхознадзор предупреждает о возможном введении запрета на ввоз этого продукта с территории соседней республики.

30 марта при поведении карантинного фитосанитарного контроля 18 тонн картофеля, поступивших от ИП Ильясова В.М. Оглы, из города Столина в Белоруссии, была обнаружена маркировка, подтверждающая, что указанная продукция египетского происхождения, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Груз решено вернуть в Белоруссию.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождением Республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», – отметили в Россельхознадзоре.

На прошлой неделе Россельхознадзор сообщил о запрете с 30 марта импорта в Россию пекинской капусты из Белоруссии до результатов переговоров с госинспекцией по семеноводству республики.

Ранее говорилось о возможном запрете молочной продукции из Белоруссии, однако в итоге в середине марта ведомство сообщило, что не будет вводить запрет на поставки молока, который был запланирован на 15 марта.