Минсельхоз России заподозрил сокрытие Белоруссией вспышек АЧС

Ветеринарные службы Белоруссии могут скрывать вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в своей стране, заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев.

«Вчера вирус АЧС был обнаружен в готовой мясной продукции, привезенной из Белоруссии. Складывается впечатление, что наши коллеги из ветеринарной службы Республики Белоруссия скрывают наличие вспышек АЧС на территории республики», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, Россия за 10 лет распространения африканской чумы свиней потеряла почти 1 млн поголовья, а прямой ущерб достиг около 5 млрд рублей. Непрямые потери оцениваются Минсельхозом оцениваются в десятки миллиардов рублей.

За эти годы зарегистрировано более 1 тыс. вспышек в 53 регионах страны.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике производят качественное и абсолютно безопасное продовольствие, и он питается теми же продуктами, что и обычные белорусы. По его словам, безопасность продовольствия в Белоруссии является «жесточайшим требованием», а высокое качество подтверждено в том числе покупкой продуктов далеко за пределами страны – в Китае и странах ЕС.

Лукашенко заявил, что сам находится на «жесткой белковой диете».

«Три яйца утром, в обед – мясо, вечером – рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая», – сказал он.

«Я ем то, что едите и вы, только в совсем малых количествах», – заявил Лукашенко, добавив, что покупает продукты в обычных магазинах и на Комаровском рынке в центре Минска.

Накануне стало известно, что со вторника Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи со случаями выявления генетического материала АЧС в мясной продукции.