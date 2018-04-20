В Минске оценили итоги переговоров с Россией о поставках молока

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц прокомментировал итоги состоявшихся в Москве переговоров о поставках молочной продукции и продовольствия в Россию.

По словам белорусского министра, между делегациями состоялся «очень конструктивный разговор», передает РИА «Новости».

По его мнению, «российский рынок – это общий рынок для Белоруссии и России», на котором должны быть установлены идентичные подходы для обеспечения экономических интересов производителей и переработчиков.

«У нас есть возможность, у Белоруссии, поставить то количество (продовольствия), которое необходимо для России. Ну а Россия, в свою очередь, обеспечит безусловное продвижение нашей продукции по территории российского рынка», – заявил Заяц в эфире телеканала ОНТ.

Министр уточнил, что речь идет о том, чтобы в соответствии с договоренностями в рамках Союзного государства обеспечить продуктами питания и «не закупать извне».

Новый раунд переговоров по поставкам продуктов, по информации Белта, состоится в Минске 25 апреля.

Напомним, в минувшее воскресенье председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что ограничения и запреты на поставки белорусского продовольствия в Россию якобы противоречат договоренностям и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

За несколько дней до этого вице-премьеры России и Белоруссии разошлись в оценке экономических отношений между странами.