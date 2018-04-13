Вице-премьеры России и Белоруссии разошлись в оценке экономических отношений

Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в рамках пленарного заседания на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2018) оценил экономические взаимоотношения с Россией на «три с минусом» из-за ряда нерешенных вопросов в энергетике.

Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в рамках пленарного заседания на Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2018) оценил экономические взаимоотношения с Россией на «три с минусом» из-за ряда нерешенных вопросов в энергетике.

«Тройку с минусом можно дать по этой (пятибальной, прим. ВЗГЛЯД) системе, потому что мы решили, слава богу, например, процентов на 70 вопросы в сфере энергетики. Мы 13 апреля прошлого года подписали пакет документов, в том числе межправсоглашения три», – передает ТАСС ответ Семашко на просьбу модератора поставить по пятибальной шкале отметку двусторонним экономическим отношениям между Россией и Белоруссией.

Он пояснил, что Белоруссия обеспокоена неконкурентным ценообразованием на энергоресурсы в Белоруссии в сравнении с соседними граничащими с ней регионами России. В качестве примера он привел цены на газ и электроэнергию, которые в Белоруссии значительно выше, чем в Смоленской области.

«У нас платят 11 центов за 1 кВт/ч, а в Смоленской (области) платят 4 цента за 1 кВт/ч – это разные условия. Не позднее мая продолжим дискуссии и в конце концов найдем решение этой проблемы, у нас еще временной лаг есть до 1 июля 2019 года», – добавил Семашко.

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что между оценками «три с плюсом» и «четыре с минусом» предпочитает второй вариант.

«Три с плюсом» – это вроде как не очень, но с какими-то плюсами. А «четыре с минусом» - это «хорошо», но с какими- то минусами. Я предпочитаю «четыре с минусом», – с улыбкой заметил Дворкович.