Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в субботу опустился на 16 копеек – до 62 рублей, курс евро снизился на 13 копеек, составив 75,28 рубля.

Тенденция наблюдается с самого открытия торгов, когда курс доллара упал на 16 копеек, курс евро – на 1 копейку, передает РИА «Новости».