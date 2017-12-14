На российских дорогах ввели новую разметку

В субботу, 28 апреля, вступили в силу изменения в ПДД, которыми официально разрешена новая желтая разметка, получившая в народе название «вафельница» из-за пересекающихся желтых линий.

Новая разметка будет обозначать участки на перекрестках, на которые во время затора нельзя выезжать даже на зеленый сигнал светофора, передает «Интерфакс».

За это водителю может грозить штраф в размере 1 тыс. рублей. Поправки не будут относиться к водителям, совершающим поворот, а сама разметка может дублироваться знаком «Участок перекрестка».

«Вафельница» в порядке эксперимента использовалась в Москве с 2015 года на 76 перекрестках, в результате чего скорость движения на них в утренние часы выросла на 80%.

Напомним, в марте Росстандарт утвердил новый ГОСТ, согласно которому зоны на автодорогах, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках станут синими.

Вводится и ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, разметка типа «вафельница» (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке).