На инаугурацию Путина пригласили сопредседателей предвыборного штаба

Сопредседатели предвыборного штаба избранного президента России Владимира Путина получают приглашения инаугурацию главы государства, которая пройдет 7 мая.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, бывшая во время работы штаба была одним из трех его сопредседателей, рассказала, что уже получила приглашение на церемонию.

«Да, я получила», – передает РИА «Новости» слова Шмелевой.

Глава центра имени Рогачева Александр Румянцев также получил приглашение, но присутствовать на инаугурации не сможет из-за отъезда.

«Я буду далеко от родины по заданию партии народа. Я там не буду. Да, приглашения рассылают», – сказал Румянцев.

Напомним, накануне информированный источник сообщил, что церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина, запланированная на 7 мая, соберет 5 тыс. гостей.