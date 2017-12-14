На инаугурацию Путина пригласили 5 тыс. гостей

Церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина, запланированная на 7 мая, соберет 5 тыс. гостей, сообщил информированный источник.

По словам источника, повторения сценария инаугурации шестилетней давности, когда Путин проезжал по пустынным улицам Москвы, не будет. В тот раз он стал президентом, оставив пост премьера, на этот раз президент работу не менял, передает «Интерфакс».

По словам источника, всего на церемонии ожидается порядка 5 тыс. гостей, некоторые из которых увидят парад президентского полка, который Путин примет на Соборной площади Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие Президентского полка начали подготовку к инаугурации главы российского государства. Инаугурацию Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев.