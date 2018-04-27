Ким Чен Ын покинул саммит в сопровождении бегущей за лимузином охраны

Ким Чен Ын покинул южную сторону пограничного пункта переговоров Пханмунджом, где проходил межкорейский саммит, и выехал на Север; его лимузин сопровождали бегущие охранники.

Охрана бежала за лимузином, пока тот не скрылся из виду.

Вслед за автомобилем северокорейского лидера следовали машины с остальными членами делегации, сообщает РИА «Новости».

Напомним, лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу пограничном пункте Пханмунджом: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.