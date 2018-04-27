Рубль замедлил рост на фоне решения ЦБ по ключевой ставке

Рубль незначительно замедлил рост к доллару и евро после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%.

Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 13.41 мск снижался на 13 копеек – до 62,59 рубля, курс евро – на 23 копейки и равнялся 75,63 рубля.

Спустя 10 минут после оглашения решений рубль несколько усилил рост на фоне дорогой нефти, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте по 0,25 процентного пункта. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. При этом в марте регулятор дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.