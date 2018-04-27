Трамп увязал помощь союзникам в ООН с поддержкой заявки США на ЧМ-2026 по футболу

Глава Белого дома Дональд Трамп увязал помощь союзникам Соединенных Штатов в ООН с их поддержкой американской заявки на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

Он отметил, что США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на Чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Было бы жалко, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали против заявки США. Почему тогда мы должны поддерживать эти страны (в том числе в ООН)?» – написал Трамп в своем Twitter.

Тем временем постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «Трамп хочет обеспечить, чтобы наша поддержка в виде долларов – самая щедрая в мире, всегда служила американским интересам», передает РИА «Новости».

«Мы поможем ему увидеть, что больше американский народ не будут недостаточно ценить», – пообещала постпред США при ООН.

Отметим, единственным соперником совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение Чемпионата мира по футболу 2026 года пока остается Марокко.

Напомним также, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп пригрозил лишить финансирования любую страну, которая решится проголосовать в Совбезе ООН за резолюцию, осуждающую решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей Израиля.