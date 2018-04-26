Военная техника парализовала движение в центре Москвы

Движение в центре Москвы заблокировано или сильно затруднено из-за репетиции Парада Победы.

К вечеру четверга пробки на московских дорогах достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

Движение полностью остановлено на северо-западе Садового кольца, на прилегающем участке ул. Красная Пресня, участке ул. Тверская, на Кремлевской набережной, части ул. Моховая, а также в Театральном и Лубянском проездах, на Новой и Старой площадях, ул. Варварка.

Серьезные пробки образовались на севере, северо-востоке и юге Садового кольца.



Проблемы есть также на севере и юго-западе Третьего транспортного кольца.

Затруднено движение на западе и юго-востоке МКАД.

Пробки образовались из-за репетиции Парада Победы, в связи с которой с 18.00 было перекрыто несколько улиц., передает РИА «Новости». Автомобилистам было рекомендовано использовать общественный транспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москву прибыла участвующая в параде техника.