В Москву прибыла участвующая в Параде Победы боевая техника

Военная техника, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая, прибыла на временную площадку в Москве, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Техника «передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы», передает ТАСС сообщение министерства.

В состав колонны входят автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», С-400, бронеавтомобили «Тайфун».

Также в параде примут участие танки Т-34-85, Т-72Б3, «Бумеранг», БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2».

Ранее сообщалось, что новейшие истребители Су-57 впервые пролетят над Красной площадью во время Парада Победы 9 мая.