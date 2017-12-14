Украина решила заработать на отказе «Волги-Днепра» от сотрудничества с НАТО

После того, как российская авиакомпания «Волга-Днепр» отказалась продлевать контракт на перевозку грузов НАТО самолетами Ан-124 «Руслан», украинская компания «Антонов» заявила о готовности оказать дополнительную поддержку альянсу, предоставив в том числе транспортник Ан-225 «Мрия».

Самый большой в мире транспортник Ан-225 «Мрия» в четверг высадился в Германии, чтобы дополнительно поддержать программу SALIS, по которой страны НАТО пользуются транспортными самолетами Ан-124-100 в своих интересах, сообщает Defense-Aerospace.

Портал отмечает, что Ан-225 имеет полезную нагрузку в 250 тонн. Он входит в парк тяжелых грузовых самолетов компании «Антонов», у которой также есть семь самолетов Ан-124 «Руслан», имеющих грузоподъемность до 150 тонн.

Отметим, что в программе SALIS со стороны Украины ранее использовались именно «Русланы», как и компанией «Волга-Днепр», у которой 12 самолетов Ан-124-100. Добавим, что услуги «Антонова» для НАТО обходились значительно дороже, чем услуги «Волги-Днепра» (по некоторым данным, 37 тыс. евро за полетный час и 23 тыс. евро соответственно).

Западные СМИ писали, что отказ российской компании «Волга-Днепр» продлевать договор о предоставлении НАТО самолетов для транспортировки тяжелой военной техники – это сознательный удар России по «ахиллесовой пяте НАТО», так как только самолетов «Антонова» альянсу не хватит.

Российская группа компаний «Волга-Днепр» перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-124-100 «Руслан» с 1 января 2019 года.