Трамп рассказал о результатах уединения с Макроном в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что французский лидер Эмманюэль Макрон после общения с ним смотрит на Иран немного иначе, чем раньше.

«Мы о многом договорились... Он смотрит на Иран немного иначе, чем до того, как он вошел в Овальный кабинет», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Напомним, после встречи с президентом Трампом Макрон заявил, что намерен поработать над новым соглашением по иранской ядерной программе.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп и Макрон во время визита французского президента в Белый дом не могут перестать трогать друг друга.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что более чем удивительная манера общения Трампа и Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой.