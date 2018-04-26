СК переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора

Следственный комитет переквалифицировал с мошенничества на растрату обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову.

«Следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ) Ампелонскому, Едидину и Весельчакову», – сказал источник ТАСС, близкий к следствию.

Напомним, уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, главы правового управления Бориса Едидина и руководителя аппарата ведомства, советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова связано с нарушением порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства. Подозреваемые отправлены под домашний арест.