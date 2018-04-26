Изобразившая из себя модель жительница Урала выманила у поляка 8 млн рублей

Североуральский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы жительницу поселка Калья Североуральска Анастасию Тютрюмову, которая, представившись моделью, выманила у жителя Польши 8 млн рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Суд приговорил псевдомодель Анастасию Тютрюмова к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры, уточнившей, что приговор в законную силу не вступил.

По данным следствия, с марта 2015 года по ноябрь 2016 года Тютрюмова зарегистрировалась на сайте знакомств под псевдонимом Екатерина. Далее она, скрыв свою реальную внешность, разместила фотографии стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами и выдавала себя за нее.



В феврале 2015 года Тютрюмова на этой странице познакомилась с жителем Польши, выяснив у того, что он одинокий, обеспеченный и легко поддается женскому влиянию.

Их дальнейшее общение проходило по телефону и в соцсетях. При этом Тютрюмова рассказывала мужчине о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней и просила у потерпевшего деньги в долг.



Следствие считает, что всего потерпевший перечислил Тютрюмовой более 8 млн рублей. Получателями денежных переводов были как сама Тютрюмова, так и ее знакомые и родственники.