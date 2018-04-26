Назван основной вратарь сборной России по хоккею на ЧМ-2018

Вратарь Олимпийской сборной России и магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин будет основным голкипером сборной России во время чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.

«Кошечкин будет основным на чемпионате мира, но, думаю, что все сыграют на турнире», – передает РИА «Новости» слова Давыдва.

Напомним, 12 апреля президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Илья Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании, Олег Знарок станет консультантом.