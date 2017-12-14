Назначен и.о. главного тренера сборной России по хоккею

Илья Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании, Олег Знарок станет консультантом, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Знарок много сделал для нас, выиграл Олимпиаду, четыре медали чемпионатов мира. Он подустал, конечно, психологически. На него была большая нагрузка и в (петербургском) СКА, и в сборной. Сейчас ФХР назначила Илью Воробьева временно исполняющим, а Знарок будет его консультантом. Тренер Харийс Витолиньш не едет в Данию», – передает РИА «Новости» слова Третьяка.

Чемпионат мира в Дании пройдет 4-20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

Напомним, в феврале Третьяк заявил, что контракт главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка заканчивается 31 мая.