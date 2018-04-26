Фигура Меланьи Трамп появилась в музее мадам Тюссо

Восковая фигура супруги американского президента Меланьи Трамп появилась в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке, сообщают СМИ.

Как сообщает телеканал NBC News, фигуру Меланьи в синем платье поставили рядом с фигурой президента США.

Первым на фоне супругов сфотографировался бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер, передает РИА «Новости».

«Я не шучу, я посмотрел на свое фото с первой леди до того, как я покинул пост, и, в самом деле, удивительно, насколько похоже она выглядит. То же самое и о президенте. Это впечатляет», – сказал Спайсер.

Восковая фигура Меланьи будет частью экспозиции под названием «Give Melania a Voice» и позволит публиковать сообщения в Twitter музея с 26 апреля по 31 мая.

Отмечается также, что супруги Трамп дали разрешение на создание их фигур.

Напомним, в 2011 году сообщалось, что «Президентская галерея», в которой впервые в истории можно будет увидеть всех президентов США, открывается в вашингтонском музее восковых фигур мадам Тюссо.