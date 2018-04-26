ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка

Центробанк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанский Банка (АТБ).

Регулятор объявил, что функции временной администрации банка АТБ возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2016 года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «М2М Прайвет Банка», владельцем которого с июля 2016 года был «Азиатско-тихоокеанский банк».