Пашинян провел встречу с главой второй по величине фракции парламента Армении

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сообщил, что провел встречу с крупным предпринимателем, руководителем второй по величине фракции в парламенте республики «Блок Царукян» Гагиком Царукяном.

«Обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные решения», – написал Пашинян на своей странице в Facebook, добавив, что «обсуждения будут продолжены».

Для избрания главой кабмина в 105-местном парламенте Армении Пашиняну необходимо заручиться поддержкой 53 депутатов. У фракции «Елк» и «Блока Царукяна» в парламенте 40 мандатов, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник Пашинян выразил готовность стать премьером Армении. При этом он утверждает, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян якобы не имел права «провозгласить себя» и. о. главы кабмина республики.

Бывший премьер Армении оценил шансы Пашиняна на кресло премьера.