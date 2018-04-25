Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за ворованного крема

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес решила уйти в отставку после не утихающих скандалов вокруг ее имени.

«Объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрида», – передает ТАСС со ссылкой на выступление Сифуэнтес на пресс-конференции.

Свое решение она предварительно обсудила с командой.

Сообщается, что Сифуэнтес покидает пост на фоне скандалов.

В среду издание Okdiario написало, что в 2011 году Сифуэнтес якобы пыталась украсть из супермаркета два тюбика крема на 40 евро. Уточняется, что она была задержана охранниками магазина, но прибывшая полиция вскоре ее отпустила.

А несколько недель назад издание Diario опубликовало данные о том, что Сифуэнтес якобы обманом получила магистерскую степень. В ответ оппозиция потребовала отставки главы правительства.