Роспотребнадзор рассказал, как изменилось качество хлеба за пять лет

Исследование более 21 тыс. проб хлеба в первом квартале 2018 года показало, что качество хлебобулочных изделий значительно выросло за последние пять лет, сообщает Роспотребнадзор.

Пробы исследовались по «санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Выяснилось, что за последние пять лет «доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась».

Так, по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовал 0,1% проб, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое) – 0,8% проб, по микробиологическим показателям (плесень,, дрожжи, патогенные микроорганизмы и другое) – менее 2%.

Специалисты забраковали некоторые экземпляры из-за наличия «картофельной болезни» хлеба, повышенной влажности, непропеченного мякиша.

Напомним, в ноябре 2017 года выяснилось, что производимый в Северо-Западном федеральном округе хлеб превышает по качеству батоны, выпекаемые в Центральном регионе.