Сторонникам отделения Калифорнии от США разрешили начать сбор подписей

Госсекретарь Калифорнии Алекс Падилья разрешил начать сбор подписей в поддержку отделения штата от США, сообщают СМИ.

Сторонникам провозглашения независимости штата к середине октября нужно набрать не менее 365 тыс. 880 подписи зарегистрированных избирателей. Это позволит провести референдум, на котором будет решено, стоит ли обсуждать данный вопрос. Голосование может состояться вместе со всеобщими выборами в США в 2020 году.

В том случае, если избиратели проголосуют за обсуждение, то еще через год Калифорния будет голосовать уже непосредственно по вопросу отделения от США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News и Los Angeles Times.

Для отделения от США Калифорния после референдума должна будет заручиться поддержкой не менее половины остальных штатов и выполнить ряд других бюрократических процедур.

Авторами инициативы Calexit (по аналогии с британским Brexit) выступило движение Yes California. Как заявляют в самом движении, его численность составляет 44 тыс. человек – за время президентства Дональда Трампа она выросла в четыре раза.

Калифорния – самый населенный штат США, третий по площади и первый по объему ВВП. В 2015 году экономика Калифорнии уступала только США в целом, Китаю, Японии, Германии и Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о вероятности успеха Calexit.

Лидер движения Yes California Луис Маринелли в интервью газете ВЗГЛЯД объяснял, что Трамп станет «лучшим доводом в пользу независимости» штата.