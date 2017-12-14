Россия заподозрила в убийстве Глушкова операцию британских спецслужб

Великобритания скрывает информацию об убийстве в Лондоне бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, заявило российское посольство.

Посольство пыталось получить информацию в соответствии с международными обязательствами Великобритании, но ни британский МИД, на Скотланд-Ярд не дали «внятных ответов», сообщается на сайте российской дипмиссии.

У Москвы «вызывает недоумение» секретность расследования и отказ Лондона идти на контакт.

«Такое вопиющее нарушение со стороны британского правительства общепринятых норм, закрепленных международными документами, не поддаётся рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб», – говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что убийство бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» «встало в один ряд» с другими случаями гибели россиян, о которых Лондон утаивает информацию.