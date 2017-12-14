Запад придумал способ обойти право вето России в СБ ООН

Страны Запада намереваются обойти право вето России в Совбезе ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химоружия в Сирии, использовав принятую в 1950 году резолюцию ГА ООН, которая позволяет передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее, пишут британские СМИ.

Речь идет о резолюции 1950 года «Единство ради мира» – это якобы может позволить девяти из 15 членов СБ ООН передать вопрос на голосование ГА ООН. Предложение было высказано на закрытой встрече постпредов при ООН в Швеции, так его будут обсуждать еще на нескольких встречах на этой неделе, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The Guardian.

Издание пишет, что Россия 11 раз использовала право вето, чтобы блокировать действия против Сирии. Приводятся слова главы Amnesty International, который заявил, что российское вето «не должно привести к окончанию коллективных усилий в ООН».

Отметим, что в 1950 году эта резолюция была принята для того, чтобы в обход сопротивления СССР начать военную акцию против Северной Кореи и придать ей видимость принудительных мер против нарушителя мира от имени международного сообщества.

С начала 1950-х годов модель действий, предложенная «Единством в пользу мира», применялась несколько раз, но более ни разу не использовалась для организации военных действий.

Напомним, ранее неоднократно высказывались предложения изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совбеза, среди которых и Россия, права вето. В 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Великобритании и Франции ограничить право вето.