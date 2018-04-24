МИД разочаровал ответ Британии на вопросы о деле Скрипаля

Россия разочарована ответом Лондона на вопросы по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков отметил, что порядок работы и взаимодействия с партнерами в рамках ОЗХО предполагает конфиденциальность. Однако, подчеркнул он, в силу того, что некоторые партнеры в последние дни высказывались по данной теме, российской стороне тоже есть что сказать.

«Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва сожалеет, что пока содержательного диалога с Лондоном по делу Скрипаля не получается, и Лондон и его партнеры упорствуют в своем заблуждении по поводу роли России в этом деле.

Утром во вторник стало известно, что российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Лондона ответы на вопросы по делу Скрипаля. Однако Россию не устроили ответы Британии по делу Скрипаля.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.