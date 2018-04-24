Россию не устроили ответы Британии на вопросы по делу Скрипаля

Россию не устраивают ответы Великобритании на вопросы Москвы по делу об отравлении экс-полковника РГУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают. Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление – британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали», – пояснили в российской дипмиссии.

В связи с этим Россия прорабатывает возможные варианты дальнейших действий по делу Скрипаля, передает РИА «Новости».

Утром во вторник стало известно, что российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Лондона ответы на вопросы по делу Скрипаля.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.