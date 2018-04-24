Россия получила от Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля

Российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от Лондона ответы на вопросы по делу Скрипаля.

«Вчера вечером постпредство через Технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны. В настоящее время мы изучаем полученные материалы», – сообщили в самой миссии, передает ТАСС.

19 апреля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон якобы уничтожает улики и вещественные доказательства по делу Скрипаля. До этого постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия может предъявить Великобритании триаду обвинений («мотив, средства, предыстория вопроса») по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.