Осужденные в Афганистане за связь с террористами россиянки вернулись на родину

Две гражданки России с малолетними детьми, осужденные в Афганистане за причастность к деятельности террористов, возвращены на родину, сообщил пресс-секретарь посольства России в Афганистане Алексей Косарев.

«(В понедельник) 23 апреля из Кабула в Москву рейсом авиакомпании Ariana Afghan Airlines прибыли российские гражданки Г.Ф. Махмадбекова и Г.И. Аминева со своими малолетними детьми. Указанные лица были задержаны в Исламской Республике Афганистан по подозрению в причастности к деятельности террористической организации «Ансарулла». Обе женщины были приговорены к тюремному заключению сроком на 1 год и 1 месяц и вместе со своими детьми содержались под стражей в тюрьме города Кабула», – передает РИА «Новости» слова Косарева.

В связи с желанием женщин вернуться на родину, российское посольство содействовало их освобождению из тюрьмы и установило контакты с родственниками для возвращения в Россию.

При этом посольство России выразило признательность правоохранительным органам Афганистана за сотрудничество в деле освобождения россиянок.