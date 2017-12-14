В результате поджога караоке в Китае погибли 18 человек

Жертвами поджога в китайском городе Индэ городского округа Цинъюань (южная провинция Гуандун) стали 18 человек, еще пятеро получили травмы.

По сообщению полиции, пожар начался в здании караоке в 0.30 по местному времени (19.30 мск понедельника), передает РИА «Новости».

Несмотря на оперативное вмешательства экстренных служб, большого числа жертв избежать не удалось. По предварительным данным 18 человек погибли, еще пятеро пострадали. Основной причиной происшествия специалисты называют поджог.

По предварительной информации, в ночь пожара подозреваемый стал участником ссоры у входа в бар. Спустя некоторое время он загородил вход в заведение мопедами и поджог их. Огонь перекинулся на караоке бар, из которого был только один выход.

Полиция установила личность подозреваемого и объявила награду за его поимку в размере 200 тыс. юаней (около 31,7 тыс. долларов), передает ТАСС.

В Сети была опубликована фотография подозреваемого и номер удостоверения личности. Им оказался 32-летний Лю Чуньлу.

Позднее стало известно, что Лю Чуньлу был задержан в одном из спальных районов города Индэ.