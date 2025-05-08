Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
В Москве погасили марки к столетию писателей-фронтовиков
В Москве прошла состоялось гашение новых почтовых марок, посвященных 100-летним известных писателей-фронтовиков, среди которых Константин Ваншенкин и Петр Тодоровский.
Торжественная церемония прошла по инициативе партии «Единая Россия». Новые почтовые марки посвящены поэту Константину Ваншенкину, писателю Евгению Носову, поэту и переводчику Евгению Винокурову, а также режиссеру Петру Тодоровскому. Участие в мероприятии приняли представители партии, Минцифры, АО «Марка» и Почты России, сообщается в Telegram-канале «Единой России».
В ходе церемонии председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что сегодняшняя церемония посвящена тем, кто приближал Победу на фронте, а затем выразил свои переживания и мысли о войне в искусстве.
«Творческое наследие писателей-фронтовиков, безусловно, помогает нам помнить о тех, кто навечно остался в боевом строю. Мы эту работу обязательно продолжим. Хочу всех поздравить с наступающим праздником Великой Победы», – заявил Медведев.
По словам организаторов, выпуск марок поддерживает традицию сохранения исторической памяти и ежегодно посвящается важным событиям и личностям российской истории. Они подчеркнули, что подобные инициативы необходимы для воспитания у молодежи уважения к героическому прошлому страны.