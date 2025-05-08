В Москве погасили марки к столетию писателей-фронтовиков

Tекст: Вера Басилая

Торжественная церемония прошла по инициативе партии «Единая Россия». Новые почтовые марки посвящены поэту Константину Ваншенкину, писателю Евгению Носову, поэту и переводчику Евгению Винокурову, а также режиссеру Петру Тодоровскому. Участие в мероприятии приняли представители партии, Минцифры, АО «Марка» и Почты России, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

В ходе церемонии председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что сегодняшняя церемония посвящена тем, кто приближал Победу на фронте, а затем выразил свои переживания и мысли о войне в искусстве.

«Творческое наследие писателей-фронтовиков, безусловно, помогает нам помнить о тех, кто навечно остался в боевом строю. Мы эту работу обязательно продолжим. Хочу всех поздравить с наступающим праздником Великой Победы», – заявил Медведев.

По словам организаторов, выпуск марок поддерживает традицию сохранения исторической памяти и ежегодно посвящается важным событиям и личностям российской истории. Они подчеркнули, что подобные инициативы необходимы для воспитания у молодежи уважения к героическому прошлому страны.