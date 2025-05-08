Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Брянской области
В результате атаки дронами-камикадзе на село Каменский Хутор в Брянской области был ранен мирный житель, еще один объект пострадал в селе Хоромное, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – заявил Богомаз в своем Telegram-канале.
Также он добавил, что была зафиксирована атака дронами-камикадзе на село Хоромное в том же районе. В результате повреждена кровля и производственное оборудование фермы АПХ «Мираторг». Пострадавших среди людей в этом случае не оказалось, уточнил губернатор.
Ранее Богомаз сообщил, что в ночь на среду в Брянской области силы ПВО совместно с Росгвардией уничтожили свыше 140 воздушных целей. Кроме того, в пятницу Брянская область подверглась атаке беспилотников.