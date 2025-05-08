Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Брянской области

Tекст: Дарья Григоренко

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – заявил Богомаз в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что была зафиксирована атака дронами-камикадзе на село Хоромное в том же районе. В результате повреждена кровля и производственное оборудование фермы АПХ «Мираторг». Пострадавших среди людей в этом случае не оказалось, уточнил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил, что в ночь на среду в Брянской области силы ПВО совместно с Росгвардией уничтожили свыше 140 воздушных целей. Кроме того, в пятницу Брянская область подверглась атаке беспилотников.