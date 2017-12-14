«Дело Гапоненко» назвали «последней каплей» для защиты русских в Прибалтике

«Александр Гапоненко – известная правозащитная личность, ученый. Его арест должен стать последней каплей для того, чтобы мы уже начали принимать активные действия в его защиту и вообще от предвзятого отношения к русскоязычным гражданам», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Игорь Борисов в ходе обсуждения возможных действий России по защите Гапоненко, которому в Латвии грозит до восьми лет тюрьмы.

Во вторник в Москве правозащитники и политики обсудили судьбу руководителя движения «Конгресс неграждан» и активиста штаба защиты русских школ в Латвии Александра Гапоненко. Инициатором встречи выступил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Член СПЧ Игорь Борисов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «страны-сателлиты сегодня перешли к физическому воздействию на русскоязычное население». «Это как элемент запугивания. А для Гапоненко – это нарушение его основополагающих прав на жизнь, здоровье, свободу, выражение мнения. Ситуация изменилась и должны быть адекватные меры», – сказал Борисов.

По его словам, арест Гапоненко – вопиющий случай. «Александр Гапоненко – известная правозащитная личность, ученый. Его арест должен стать последней каплей для того, чтобы мы уже начали принимать активные действия в его защиту и вообще от предвзятого отношения к русскоязычным гражданам», – считает Борисов.

В то же время он подчеркнул, что государство будет оставаться на правовых позициях и до ответных мер дойти не должно. «Злые языки сейчас начнут говорить о «зеленых человечках»... Мы должны доводить информацию до соответствующих органов – межправительственных и общественных организаций – правовыми способами», – призвал Игорь Борисов.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что после ареста Гапоненко ситуация в отношении русскоязычного населения Латвии приобретает «качественно новые черты». «Сама обстановка антироссийской истерии на Западе создает благоприятную почву для ареста правозащитников в Латвии», – уверен Пушков.

По словам сенатора, поводом для ареста Гапоненко стал его пост в Facebook, где он рассказал о своем разговоре с неким американским другом, сообщившим, что в середине мая в Риге якобы будет устроена провокация против русскоязычных жителей, после чего последуют массовые аресты. Сенатор уверен, что обвинение в адрес Гапоненко сфабриковано, как это произошло в Польше с делом Матеуша Пискорского, который был арестован около двух месяцев назад под надуманным предлогом и выступал с критикой властей за их антироссийскую политику.

Пушков отметил, что от критики в адрес правозащитников власти стран ЕС переходят к репрессивным мерам и «этот вопрос должен быть поставлен перед международными европейскими организациями», такими как ОБСЕ и ПАСЕ. Как известно, СПЧ уже готовит в защиту Гапоненко обращение не только в ОБСЕ, но и ООН.

Сенатор призвал членов СПЧ следить за соблюдением прав человека не только внутри России, но и за ее пределами. «Игнорировать это направление деятельности нельзя и морально недопустимо. Государство должно следить не только за собой, но и за другим странами», – подчеркнул Пушков, добавив, что Россия должна превратиться в правозащитную державу, и «случай с Гапоненко актуализирует эту задачу».

В свою очередь Александр Брод прогнозирует, что если Россия не вмешается в это дело, то «продолжится целый конвейер арестов правозащитников». Он приветствовал проведенный накануне митинг русской общины Латвии и пикеты возле латвийского посольства в Москве. «Мои коллеги по СПЧ готовят письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович... СПЧ реагирует медленно. Хотелось бы услышать позицию МИД РФ», – отметил правозащитник.

То, что Гапоненко должен быть немедленно отпущен на свободу, считает известный правозащитник, гражданин ЕС Дмитрий Линтер. Он сообщил, что защитники прав человека создали международный альянс – Рижский комитет. «Его задача – отслеживать нарушения прав соотечественников и помогать им в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека», – сообщил он.

По словам Линтера, в пятницу в ряде стран, в том числе в Ирландии, Финляндии и Эстонии пройдут пикеты возле посольств Латвии с требованием освободить Гапоненко, а в субботу пикет должен состояться в Москве.

Линтера особо возмутил тот факт, что дело 64-летнего Гапоненко было засекречено, поэтому никто не имеет доступ к правозащитнику. Лишь перед началом суда в субботу ему чудом удалось сделать заявление, в котором он сообщил, что после задержания подвергался пыткам и с него не снимали наручники 11 часов.

Линтер убежден, что власти Латвии нарушили статьи не только Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но и Всеобщей конвенции прав человека. «Нельзя применять пытки, в нормальном обществе это запрещено», – подчеркнул Линтер, не исключив, что Гапоненко был задержан ради запугивания части населения и желания властей добиться лояльного голосования на парламентских выборах, намеченных на предстоящую осень.

Напомним, Гапоненко был арестован субботу в Латвии. Ему инкриминируют «деятельность, направленную против независимости Латвии и ее государственного строя». Правозащитнику грозит до восьми лет тюрьмы. После ареста Гапоненко объявил о начале голодовки в знак протеста против произвола властей.