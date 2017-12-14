«Дело Гапоненко» назвали «последней каплей» для защиты русских в Прибалтике

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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
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Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          «Дело Гапоненко» назвали «последней каплей» для защиты русских в Прибалтике

             24 апреля 2018, 15:40
          Фото: кадр из видео
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Александр Гапоненко – известная правозащитная личность, ученый. Его арест должен стать последней каплей для того, чтобы мы уже начали принимать активные действия в его защиту и вообще от предвзятого отношения к русскоязычным гражданам», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Игорь Борисов в ходе обсуждения возможных действий России по защите Гапоненко, которому в Латвии грозит до восьми лет тюрьмы.

          Во вторник в Москве правозащитники и политики обсудили судьбу руководителя движения «Конгресс неграждан» и активиста штаба защиты русских школ в Латвии Александра Гапоненко. Инициатором встречи выступил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

          Член СПЧ Игорь Борисов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «страны-сателлиты сегодня перешли к физическому воздействию на русскоязычное население». «Это как элемент запугивания. А для Гапоненко – это нарушение его основополагающих прав на жизнь, здоровье, свободу, выражение мнения. Ситуация изменилась и должны быть адекватные меры», – сказал Борисов.

          По его словам, арест Гапоненко – вопиющий случай. «Александр Гапоненко – известная правозащитная личность, ученый. Его арест должен стать последней каплей для того, чтобы мы уже начали принимать активные действия в его защиту и вообще от предвзятого отношения к русскоязычным гражданам», – считает Борисов.

          В то же время он подчеркнул, что государство будет оставаться на правовых позициях и до ответных мер дойти не должно. «Злые языки сейчас начнут говорить о «зеленых человечках»... Мы должны доводить информацию до соответствующих органов – межправительственных и общественных организаций – правовыми способами», – призвал Игорь Борисов.

          Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что после ареста Гапоненко ситуация в отношении русскоязычного населения Латвии приобретает «качественно новые черты». «Сама обстановка антироссийской истерии на Западе создает благоприятную почву для ареста правозащитников в Латвии», – уверен Пушков.

          По словам сенатора, поводом для ареста Гапоненко стал его пост в Facebook, где он рассказал о своем разговоре с неким американским другом, сообщившим, что в середине мая в Риге якобы будет устроена провокация против русскоязычных жителей, после чего последуют массовые аресты. Сенатор уверен, что обвинение в адрес Гапоненко сфабриковано, как это произошло в Польше с делом Матеуша Пискорского, который был арестован около двух месяцев назад под надуманным предлогом и выступал с критикой властей за их антироссийскую политику.

          Пушков отметил, что от критики в адрес правозащитников власти стран ЕС переходят к репрессивным мерам и «этот вопрос должен быть поставлен перед международными европейскими организациями», такими как ОБСЕ и ПАСЕ. Как известно, СПЧ уже готовит в защиту Гапоненко обращение не только в ОБСЕ, но и ООН.

          Сенатор призвал членов СПЧ следить за соблюдением прав человека не только внутри России, но и за ее пределами. «Игнорировать это направление деятельности нельзя и морально недопустимо. Государство должно следить не только за собой, но и за другим странами», – подчеркнул Пушков, добавив, что Россия должна превратиться в правозащитную державу, и «случай с Гапоненко актуализирует эту задачу».

          В свою очередь Александр Брод прогнозирует, что если Россия не вмешается в это дело, то «продолжится целый конвейер арестов правозащитников». Он приветствовал проведенный накануне митинг русской общины Латвии и пикеты возле латвийского посольства в Москве. «Мои коллеги по СПЧ готовят письмо комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович... СПЧ реагирует медленно. Хотелось бы услышать позицию МИД РФ», – отметил правозащитник.

          То, что Гапоненко должен быть немедленно отпущен на свободу, считает известный правозащитник, гражданин ЕС Дмитрий Линтер. Он сообщил, что защитники прав человека создали международный альянс – Рижский комитет. «Его задача – отслеживать нарушения прав соотечественников и помогать им в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека», – сообщил он.

          По словам Линтера, в пятницу в ряде стран, в том числе в Ирландии, Финляндии и Эстонии пройдут пикеты возле посольств Латвии с требованием освободить Гапоненко, а в субботу пикет должен состояться в Москве.

          Линтера особо возмутил тот факт, что дело 64-летнего Гапоненко было засекречено, поэтому никто не имеет доступ к правозащитнику. Лишь перед началом суда в субботу ему чудом удалось сделать заявление, в котором он сообщил, что после задержания подвергался пыткам и с него не снимали наручники 11 часов.

          Линтер убежден, что власти Латвии нарушили статьи не только Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но и Всеобщей конвенции прав человека. «Нельзя применять пытки, в нормальном обществе это запрещено», – подчеркнул Линтер, не исключив, что Гапоненко был задержан ради запугивания части населения и желания властей добиться лояльного голосования на парламентских выборах, намеченных на предстоящую осень.

          Напомним, Гапоненко был арестован субботу в Латвии. Ему инкриминируют «деятельность, направленную против независимости Латвии и ее государственного строя». Правозащитнику грозит до восьми лет тюрьмы. После ареста Гапоненко объявил о начале голодовки в знак протеста против произвола властей.



           
           
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