Посла Кипра ограбили в центре Киева

Посол Кипра на Украине Луиса Телемаху был ограблен в спортивном клубе в центре Киева, сообщают СМИ.

Преступление случилось, когда посол помещении фитнес-клуба, расположенного в Печерском районе Киева, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники. Телемаху обнаружил пропажу кошелька, открыв свой шкафчик в раздевалке клуба. У посла украли крупную сумма денег в гривнах.

Напомним, в декабре в Шевченковском районе Киева злоумышленники обокрали жилье сотрудника посольства Швеции в Украине. Воры вынесли из квартиры несколько ноутбуков, валюту и три флакона парфюмерии.