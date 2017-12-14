Венгрия заблокировала заседание комиссии НАТО – Украина

Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии НАТО – Украина на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Об этом сообщает «Укринформ».

Будапешт ранее пообещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.

Венгрия уже обещала, что заблокирует участие украинского лидера Петра Порошенко в июльском саммите Североатлантического альянса.