Опубликовано видео похищения барокамеры Гагарина

Полиция обнародовала видеозапись с камер наблюдения, на которую попала погрузка «гагаринской» барокамеры ее похитителями.

Видеокамера зафиксировала процесс погрузки четырехтонной барокамеры, передает «Вести».

В октябре барокамеру отправили на реставрацию, однако отвечавший за работы сотрудник оставил ее на автостоянке на 1-й Лыковской улице в Москве. Охранял барокамеру 29-летний житель Мурманской области Владимир Аникин, бывший сотрудник ФСИН, ранее судимый за получение взятки. По мнению следователей, именно он решил сдать музейный экспонат на металлолом.

«Я ее просто отдал с автостоянки», – заявил Аникин на допросе.

За рулем манипулятора, который увез барокамеру со стоянки, находился его 38-летний сообщник Радмир Калимуллин. Спустя 11 дней он доставил экспонат на Можайское шоссе.

После этого барокамеру, по версии следствия, распилили на части. Приборы, находившиеся в ней, были обнаружены на территории пункта приема металла.

Сумма ущерба оценивается в 300 тыс. рублей.

Также в понедельник Хорошевский суд Москвы санкционировал арест Калимуллина по обвинению в краже барокамеры СБК-48.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Радмира Калимуллина до 20 июня», – сообщила пресс-секретарь суда Елена Гуменная, передает «Интерфакс».

Аникин был арестован до 19 июня в пятницу. Обоим подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 158 УК (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ранее стало известно, что украденную барокамеру Гагарина пустили на металлолом.

На прошлой неделе сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о краже барокамеры, принадлежащей московскому Музею Космонавтики, в которой мог тренироваться Гагарин и другие известные космонавты. Барокамера была украдена со стоянки на северо-западе Москвы.