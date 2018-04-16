Возбуждено дело о краже барокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин

Полиция возбудила уголовное дело о краже барокамеры из московского Музея Космонавтики, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин и другие известные космонавты.

«10 апреля в полицию с заявлением о краже обратился сотрудник одного из московских музеев. Он сообщил, что с открытой автостоянки в районе Строгино неизвестные похитили выставочный экспонат, помещенный туда на время реставрации. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК («Кража»)», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых и похищенное имущество.

В столичном Музее Космонавтики отметили, что украденная барокамера еще не атрибутирована, поэтому неизвестно, тренировался ли в ней первый космонавт СССР.

«Барокамеру действительно украли из реставрационных мастерских в Строгино. Сейчас ведется следствие. Деталей мы сами не знаем, они не разглашаются. Сейчас многие СМИ написали, что в барокамере тренировался Гагарин, Гречко, Титов, но на самом деле мы этого не знаем, атрибуция только велась, и кто в ней тренировался, еще не установлено», – заявили в пресс-службе музея.

По словам представителя музея, стоимость ущерба пока определить невозможно, поскольку «цена барокамеры будет зависть от того, кто тренировался в ней».

Ранее сообщалось, что барокамера, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты, украдена со стоянки на северо-западе Москвы.