В Москве украли барокамеру, в которой тренировался Гагарин

Барокамера, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты, украдена со стоянки на северо-западе Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, барокамеру должны были отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из Музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино. В начале апреля Фабричнов вернулся за капсулой, но найти ее не смог. Охранники стоянки рассказали, что капсулу забрали другие реставраторы.

В связи со случившимся Фабричнов написал заявление в полицию, но пообещал забрать его, если барокамеру вернут.

Кроме Гагарина в капсуле тренировались Георгий Гречко, Герман Титов и другие советские космонавты.

На прошлой неделе министерство обороны опубликовало на своем сайте архивные документы об офицерской службе первого космонавта Земли Юрия Гагарина.