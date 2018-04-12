Опубликованы архивные документы об офицерской службе Гагарина

Министерство обороны опубликовало на своем сайте архивные документы об офицерской службе первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

«На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта полковника Юрия Алексеевича Гагарина», – говорится в сообщении ведомства.

Документы рассказывают о прохождении военной службы Гагариным,

В числе опубликованных документов – служебная характеристика на Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, приказы о присвоении ему офицерских званий, учетно-послужная карта Гагарина.

На сайте можно также посмотреть план правительственных командировок космонавта и вырезками из газет на английском языке.