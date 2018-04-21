Украденную барокамеру Гагарина пустили на металлолом

Украденная из московского Музея Космонавтики барокамера, в которой тренировался Юрий Гагарин, была частично утилизирована, сообщают в соцсетях.

Злоумышленники, укравшие барокамеру, в которой Гагарин готовился к первому полету, были задержаны в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Они сдали барокамеру на металлолом и частично утилизовали.

Также стало известно, как произошла кража – подозреваемые вывезли барокамеру на эвакуаторе из Музея Космонавтики, обманув охрану.

В понедельник полиция возбудила уголовное дело о краже барокамеры из московского Музея Космонавтики, в которой мог тренироваться Гагарин и другие известные космонавты. Ранее сообщалось, что барокамера, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты, украдена со стоянки на северо-западе Москвы.