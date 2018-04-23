Спрос на поездки из России в Британию упал на 10%

Снижение спроса на поездки россиян в Великобританию на фоне обострившийся политической обстановки составило 10%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Ожидалось, что жесткое обострение скажется на туризме, но пока снижение спроса порядка 10%, в основном за счет образовательных программ», – приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, визовая политика Великобритании не изменилась, процент отказов не увеличился.

По оценкам Ломидзе, снижение спроса на поездки в королевство сохранится на уровне 10% и в летний сезон, при этом спад спроса по туристическим услугам незначительно – лишь 1-2%.

4 марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.